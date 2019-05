Lectie de viata! La 107 ani, Tanti Anica e la fel de activa ca acum 50 de ani. Care este secretul ei

tanti anica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Are mai multi ani decat o arata numarul de la poarta ei. 107 ani, iar ea locuieste la numarul 104. Asa ii place unei batrane din judetul Neamt sa spuna. Si partea buna e ca femeia nici nu pare sa simta varsta. Se tine atat de bine ca n-are nevoie de niciun ajutor in gospodarie. Iata la ce se pricepe cel mai bine si care ar putea fi secretul unei vieti atat de lungi, scrie observator.tv. Daca ar putea alege, tanti Anica n-ar mai vrea inainte, ci inapoi. Ar vrea sa fie din nou tanara. Si in putere. Desi cu asta nu prea are probleme Se misca greu, dar face destula treaba. Singura taie lemne, hraneste gainile si urca pe scaun ca sa ia mamaliga de pe soba. Si n-are niciun pont miraculos pentru cei 107 ani ai e ...