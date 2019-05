Lectii in caz de tornada: ce faci daca te prinde una in Romania? - VIDEO

Tornada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tornada poate fi aproape la fel de periculoasa ca un cutremur. Trebuie sa-ti iei unele masuri de siguranta ca sa supravietuiesti fie ca te prinde afara, in masina sau intr-o cladire. Nu credeam ca va veni momentul cand trebuie sa invatam sa supravietuim si noi, romanii, tornadelor. Acea tornada din judetul Calarasi iti arata ca in Romania nu mai e de mult clima despre care ai invatat la orele de geografie din scoala. Deocamdata, in Romania nu s-au format tornade devastatoare de gradul 3 sau 4, dar, dupa cum ai vazut, chiar si una de gradul 1 poate face ravagii, sa raneasca sau chiar sa ucida oameni. Meteorologii si echipele pentru situatii de urgenta recomanda sa consulti intotdeauna buletinul meteorologi ...