Legalizarea situatiei tuturor romanilor din Italia

Guvernul de la Roma intentioneaza sa regularizeze situatia a mii de migranti ilegali pentru a suplini astfel lipsa fortei de munca in agricultura, in urma pandemiei de Coronavirus, a confirmat ministrul italian de interne, Luciana Lamorgese, relateaza Agentia EFE.

Odata cu restrictiile de circulatie si cu blocajele la frontiere, lucratorii europeni care inainte veneau in Italia pentru a munci ca zilieri in agricultura, majoritatea romani, bulgari si polonezi, acum nu mai pot calatori, astfel ca sectorul agricol italian se confrunta cu riscul unei penurii de forta de munca tocmai in pragul sezonului de recoltare.

`Ideea este sa le dam acte celor care nu le au si lucreaza in anumite sectoare, precum agricultura`, a semnalat Lamorgese in fata Comisiei pentru Afaceri Constitutionale a Camerei Deputaţilor. Confirmarea sa vine dupa ce in ultimele zile a circulat un proiect de lege care prevede o regularizare a situatiei migrantilor, menita 'sa suplineasca carenta de lucratori in sectorul agricol, al cresterii animalelor, pescuitului sau acvaculturii'.

Luciana Lamorgese a preciza, totodata, ca nu se intentioneaza legalizarea situatiei tuturor celor aproximativ 600.000 de migranti care traiesc la ora actuala in Italia fara forme legale, ci doar a acelora care lucreaza ca zilieri. Totusi, se estimeaza ca aproximativ 200.000 dintre ei ar putea beneficia de aceasta masura si astfel sa poata opta pentru un contract in Italia. Potrivit estimarilor guvernului italian, in lipsa acestor lucratori circa 35% din recolte vor fi pierdute. In luna martie deja s-a inregistrat o scadere cu 10% a numarului zilelor lucrate pe camp, desi iarna care a trecut a fost in Italia a doua cea mai calda dupa anul 1800, ceea ce a grabit coacerea fructelor si legumelor.

Cele trei principale sindicate italiene, CGIL, CISL si UIL, au transmis o scrisoare comuna guvernului si parlamentului de la Roma in care solicita legalizarea situatiei tuturor cetatenilor straini care traiesc in Italia fara permis de sedere. In plus fata de disponibilitatea acestei forte de munca, sindicatele mai argumenteaza ca o astfel de masura va fi benefica si pentru protejarea sanatatii publice si combaterea pandemiei de COVID-19, intrucat intrand in legalitate, migrantii vor avea acces la sistemul de sanatate publica si astfel s-ar controla mai bine raspandirea virusului.

Proiectul de lege nu a fost deocamdată examinat in cadrul Consiliului de Ministri, discutie care, conform presei italiene, este asteptata in luna in curs.

Speranta Anghel