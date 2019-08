razvan ciobanu

La aproape patru luni de la moartea cutremuratoare a regretatului designer Razvan Ciobanu, cantareata Anamaria Pop a sfarsit tot intr-un accident mortal in timp ce se afla la volanul masinii personale. Mai mult, exista o legatura infioratoare intre cele doua tragedii. Aseara, artista de muzica populara ar fi trebuit sa cante alaturi de alti solisti in cadrul unui eveniment… dar, de ieri, ea canta printre ingeri.

Legatura infioratoare dintre Razvan Ciobanu si Anamaria Pop

Firul vietii solistei Anamaria Pop s-a rupt pe un drum din judetul Maramures ieri, dupa-amiaza. In timp ce se afla pe raza localitatii Cicarlau, ea a pierdut controlul volanului, autoturismul a iesit de pe carosabil, a izbit un copac din stanga directiei de mers, iar in urma impactului, masina a fost aruncata intr-un sant. Conform celor mai noi informatii, la locul accidentului rutier teribil nu s-au gasit urme de franare. Coincidenta sau nu… nici in locul in care Razvan Ciobanu si-a dat ultima suflare, anchetatorii nu au descoperit urme de franare. In timp ce se afla la volanului unui Range Rover, designerul, spun politistii,“din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra masinii”. Imediat, bolidul a parasit partea carosabila catre dreapta, apoi a mers 850 de metri pana cand s-a izbit violent de mai multi copaci. Impactul i-a fost fatal.

Va reamintim ca tragedia in urma careia regretatul designer a murit fost anuntata la serviciul unic de urgenta 112 in dimineata de 29 aprilie, la ora 07:15. In clipa in care medicii au ajuns la fata accidentului mortal, ei au constatat decesul victimei, care se produsese cu mai mult timp in urma.

Anamaria Pop ar fi trebuit sa cante seara trecuta la un eveniment

Accidentul cutremurator in care Anamaria Pop si-a pierdut viata a avut loc cu cateva ore inainte ca ea sa ajunga la un eveniment, unde trebuia sa cante. “Sincere condoleante familiei…

