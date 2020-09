Legaturile "primejdioase" dintre politisti si interlopi. Unii le spuneau cand vin la perchezitii, altii le cereau sfatul in anchetele penale

Interlopii au fost implicati in tot mai multe scandaluri in ultima perioada. Se bat in mijlocul strazii cu sabii si cutite, fara sa tina cont de faptul ca ar putea rani persoane nevinovate sau ar putea ajunge la inchisoare. Seamana panica in randul oamenilor obisnuiti care se intreaba, inevitabil, de ce politia permite ca aceste fenomene sa aiba loc.