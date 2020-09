Lege inedita in Parlament: 'Autoexcluderea' pariorilor din salile de jocuri

O lege care introduce posibilitatea cererii de „autoexcludere” din locațiile cu jocuri de noroc a fost depusă în Parlament de liderul deputaților PNL, Florin Roman.

„Organizatorii de jocuri de noroc intocmesc, in format electronic, bazele de date referitoare la persoanele autoexcluse si indezirabile. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhiveaza prin grija acestuia si se pastreaza pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire”, se arată în proiectul de lege.

Potrivit lui Florin Roman, propunerea vine atat in sprijinul organizatorilor jocurilor de noroc prin rezervarea dreptului de a interzice accesul persoanelor indezirabile, cat si in sprijinul jucatorilor care, in baza unei cereri, solicita autoexcluderea.

El spune că dependența de jocurile de noroc este o problemă gravă care-i afectează nu doar pe jucătorii înrăiți, ci și pe familiile acestora.

