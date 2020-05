Lege: Mai multe categorii de angajați din mediul sanitar și asistența sociala primesc stimulent COVID-19

Camera Deputaţilor a modificat, miercuri, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 43/2020, stabilind extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID, de 2.500 de lei brut pe lună, cu personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, din cabinetele medicilor de familie şi laboratoarele de analize. Potrivit Ordonanţei de […] The post Lege: Mai multe categorii de angajați din mediul sanitar și asistență socială primesc stimulent COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.