Lege PSD + PNL: Firmele de avocatura se pot mufa fara opreliști la contracte cu statul

Liderii senatorilor PSD și PNL au depus în Parlament un proiect de lege privind eliminarea interdicției ca instituțiile publice care au personal de specialitate juridică să angajeze firme de avocatură pentru consultanță. Inițiatorii spun că statul nu are forța să facă față singur unor „spețe complexe” și ar avea nevoie să poată apela la firme mari de avocatură.

Proiectul de lege depus de liderii PSD și PNL din Senat, Radu-Cosmin Preda și Daniel Fenechiu, abrogă articolul 1 din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Articolul pe care legea dorește să-l elimine prevede acum că „autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”. Excepție fac situațiile „temeinic justificate”, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în instituțiile publice.

Legea a fost înregistrată la Senat.

Explicațiile inițiatorii legii:

- Sunt depasite circumstantele economico-financiare ale anului 2012 care au condus si impus la instituirea unei astfel de masuri menita a reduce cheltuielile din bugetul de stat pentru aceasta activitate.

- Tinand cont de faptul ca in majoritatea entitatilor mai sus mentionate sunt sau ar trebui sa fie organizate structuri interne de genul „birou contencios" sau „birou juridic” in care isi desfasoara activitatea absolventi de studii juridice, ale caror atributii, conform fisei de post, includ si aceste activitati juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare ale institutiei respective, precum si de faptul ca nu intotdeauna in astfel de structuri sunt incadrate suficient de mult persoane.

- Pot apărea blocaje in activitatea institutiilor, fiind cunoscute in anii trecuti situatiile unor primarii de exemplu de localitati mici care nu aveau in structura de personal juristi cu experienta care sa le poata asigura aceste servicii.

-Fara a pune la indoiala profesionalismul si expertiza consilierilor juridici sau juristconsultilor, cum mai sunt cunoscuti acesti specialisti din institutiile publice, consideram faptul ca in anumite momente activitatea acestora si a structurilor organizatorice din care fac parte poate fi serios afectata in cazul aparitiei unor procese colective in care este reclamata respectiva institutie, situatie care, coroborata cu insuficienta acestei scheme de personal, poate afecta si alte atributii de baza ale acestora cum ar fi: atributii de avizare si control privind legalitatea si conformitatea ordinelor conducatorului institutiei si a altor documente stabilite de lege, sau de regulamentele interne si de acesta; verifica si avizeaza contractele si actele aditionale, in care institutia este parte, inclusiv contractele de munca; verifica si avizeaza deciziile de sanctionare disciplinara 5.a.,

- Apreciem ca abrogarea acestor prevederi va crea posibilitatea ca in anumite spete complexe, procese care necesita un volum mare de munca si de reprezentare, entitatile mai sus mentionate sa poata apela la servicii specializate de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, cu firme mari de avocatura care dispun de resursele umane necesare, profesionale, cu experienta in activitatea de reprezentare, cu avocati de 0 inalta pregatire, specializati in diferitele domenii ale dreptului.

- E bine cunoscut faptul ca in justitia anilor nostri, specializarea pe domenii ale dreptului a inceput joace un rol important, ori la nivelul institutiilor publice e imposibil ca unul sau doi salariati ai acestora- consilieri juridici sa poata acoperi la un nivel corespunzator apararea intereselor statului. Pe de alta parte, la nivelul institutiilor centrale, experienta ne arata ca exista situatii in care este nevoie de expertiza avocatilor specializati, mai ales in contextul in care partenerii comerciali ai statului sau ai acestor institutii beneficiaza de expertiza juridica de inalta valoare a unor mari case de avocatură.