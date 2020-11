Legea alegerilor ramane blocata. Senatul nu a intrunit cvorum

Ședința plenului Senatului, programată pentru marți la ora 14:00, nu s-a putut ține din cauza lipsei cvorumului. În afară de senatorii PSD și ALDE, toți ceilalți au absentat. Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anunțat că amână începerea ședinței până când se va strânge numărul minim de aleși. Ulterior, Cazanciuc a anunțat că ședința […] The post Legea alegerilor rămâne blocată. Senatul nu a întrunit cvorum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.