Legea carantinei scarțaie din toate incheieturile! Instanțele trimit infectații acasa, iar DSP-urile sunt acuzate de abuz (Practica judiciara)

Au început să apară primele contestații împotriva măsurilor de carantinare și izolare dispuse de DSP potrivit Legii nr. 136/2020, anunță pe Facebook avocatul Adrian Toni Neacșu și face publice primele decizii prin care instanțele dau dreptate persoanelor infectate cu Sars-CoV-2. Mai jos, în articol, pot fi accesate motivările instanțelor de judecată. Avocatul Toni Neacșu atrage […] The post Legea carantinei scârțâie din toate încheieturile! Instanțele trimit infectații acasă, iar DSP-urile sunt acuzate de abuz (Practică judiciară) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.