Legea casatoriilor intre persoane de același sex, adoptata tacit de Senat. Proiectul ajunge la Camera Deputaților

Record absolut al senatorilor. Peste 100 de legi au fost adoptate tacit într-o singură zi. Inclusiv uniunea persoanelor de același sex. Senatul a adoptat tacit căsătoriile între persoane de același sex, urmând ca proiectul de lege să ajungă în Camera Deputaților, care este for decizional. Printre proiectele transmise Camerei Deputaților se numără zeci de ordonanțe