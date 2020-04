Legea Gorghiu: Detinutii cu pedepse pana la 7 ani pot sta acasa. Apare si inchisoarea de weekend

Senatul a votat, marti seara, un proiect initiat de parlamentarul PNL Alina Gorghiu, care prevede executarea la domiciliu, sub anumite conditii, a pedepselor de pana in 7 ani de inchisoare. O stire care a trecut aproape neobservata, in contextul pandemiei si a problemelor din sistemul de sanatate.