Legea pensiilor. Calcul vechime, modificari

Noua lege a pensiilor vine cu modificari si in ceea ce priveste calcularea vechimii in munca. Incepand din septembrie 2019, cand va intra in vigoare noua Lege a pensiilor, studiile de masterat vor fi luate in considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru obtinerea pensiei. Este o schimbare fata de legislatia actuala, unde se tine cont numai de studiile de licenta si de doctorat. „In sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade in care asiguratul: (...) a urmat cursurile de zi sau, dupa caz, cu frecventa, ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu conditia absolvi ...