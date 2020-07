Legea privind carantina intra in vigoare. Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si Guvernul, sedinte pentru a completa prevederile starii de alerta

Legea privind carantina intra in vigoare, marti, 21 iulie, la trei zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial. Pentru adopta actele administrative si normative necesare pentru punerea in aplicarte a masurilor cuprinse in lege, premierul Ludovic Orban are intalniri cu ministrii de resort, dar si cu toti prefectii si toti directorii Directiilor de Sanatate Publica din tara. De asemenea, este programata o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si sedinta de Guvern, urmand a fi ...