Legea privind repatrierea aurului in Romania este constituționala, a decis CCR. Reacția lui Șerban Nicolae, inițiatorul proiectului

Curtea Constituțională a dezbătut, miercuri, sesizarea PNL și USR pe proiectul legislativ iniţiat de Şerban Nicolae care prevede ca Banca Naţională a României să repatrieze în totalitate aurul depozitat de România în străinătate. CCR a respins sesizarea de neconstituționalitate, astfel că legea va fi trimisă lui Klaus Iohannis, pentru promulgare.