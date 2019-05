'Legea Roman-Balan': Radarele poliției rutiere nu mai pot sta ascunse

Camera Deputatilor a adoptat ieri proiectul de lege pe care l-am inițiat, impreuna cu colegul Ioan Balan, in vederea unei mai bune preveniții pe drumurile publice, cu 186 voturi pentru, 21 împotriva, și 6 abțineri.

Proiectul de lege a fost atacat la CCR, iar acum, legea cuprinde in integralitate articolele declarate constituționale. Potrivit legii votate ieri de Camera Deputatilor, care este for decizional, polițiștii rutieri, respectiv polițiștii de frontiera sunt obligați sa poarte uniformă cu înscrisuri și însemne distinctive. O alta prevedere este cea referitoare la constatarea contravențiilor in sensul ca in poate fi făcută doar cu mijloace tehnice certificate, omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta in procesul verbal de contravenție. O noutate este și faptul ca se interzice amplasarea aparatelor radar care nu sunt stationate in locuri vizibile, ceea ce înseamnă ca radarele nu mai pot fi ascunse in curbe sau tufisuri, după diferite obstacole. Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate măsurării vitezei se utilizează la o distanță maxima de 10 metri. Legea pune bazele pe preventie, întrucât amplasarea radarelor la vedere înseamnă ca șoferul încetinește și devine prudent. Statisticile demonstrează ca acolo unde au fost montate machete ale mașinilor de poliție, numărul accidentelor din cauza vitezei s-a redus simtitor.