Legenda fara varsta! Cati ani ar fi implinit astazi Freddie Mercury (video)

Acum 74 de ani, pe 5 septembrie 1946, se năştea o legendă ce avea să schimbe pentru totdeauna destinul muzicii: Freddie Mercury!

„Marca” Queen a reușit să vândă până în prezent aproape o jumătate de miliard de albume.

Frederick „Freddie” Mercury (născut Farrokh Bomi Bulsara, Gujarati, s -a născut la data de 5 septembrie 1946, Stone Town, Tanzania și a decedat la data de 24 noiembrie 1991,Kensington and Chelsea, Regatul Unit) a fost un muzician, cântăreț, compozitor și textier britanic, cunoscut ca vocalist al formației britanice de muzică rock Queen.Mercury a fost recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor (putând cânta și în regim de bariton), acoperind patru octave, cât și pentru prestațiile live. În calitate de compozitor, a compus multe hituri internaționale, printre care se pot enumera Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions și Crazy Little Thing Called Love.