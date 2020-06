Legenda supei elvetiene de lapte, preparat disponibil acum si in Romania

Aceasta supa cremoasa, pe baza de lactate se regaseste de sute de ani in traditia elvetiana si, anecdotic, a oprit un razboi, devenind un delicios simbol al pacii.

In timpul Reformei, Elvetia, ca si multe alte tari europene, a fost divizata intre aliantele catolice si cele protestante.

In anii 1520 divergentele ajunsesera la rascruce de drumuri intre protestantii din Zürich, condusi de Huldrych Zwingli, si cantoanele catolice, precum Zug, aflate sub conducerea Habsburgilor. Miza era una tot mai mare si consta in preluarea cantonului nordic Thurgau, care era administrat imprecis atat de stapanirea protestanta, cat si de catre catolici. Drept urmare, in anul 1529, armata de la Zürich a revendicat cantonul Thurgau si catedrala catolica din Saint Gall, iar ulterior s-a indreptat catre granita cu cantonul Zug, la Kappel.

Aici intervine in poveste supa de lapte, care s-a impamantenit ulterior cu numele de Kappeler Milchsuppe (supa de lapte din Kappel). In loc sa se lupte, soldatii cantoanelor Zürich si Zug s-au amestecat si au luat masa impreuna. Se presupune ca trupele de la Zug au furnizat laptele, iar oastea Zürichului a pus la dispozitie painea pentru a gati supa pacii.

Astfel prima disputa de la Kappel s-a incheiat pasnic, fara lupta. Prin diplomatie, cu supa de lapte.

Din pacate pacea a durat pentru numai doi ani, ulterior tensiunile adancindu-se si culminand cu lupta de la Kappel, in care catolicii au domninat si au ucis un sfert din armata protestanta, aranzandu-l eretic pe Zwingli, conducatorul acestora.

Kappeler Milchsuppe nu a fost doar un simbol al pacii elvetiene din secolul al XVI-lea, ci a fost folosit si recent pentru a semnala sfarșitul unei dispute lungi intre orasele Zürich si St. Gallen.

In 1712, lupta din Toggenburg a fost purtata in baza acelorasi crezuri religioase precum la Kappel. Armatele protestante de la Zürich si Berna au jefuit catedrala catolica din St. Gallen, preluand astfel multe artefacte valoroase. Abia in anul 1996, orasul St. Gallen a solicitat Zürich-ului sa le returneze.

Desi nu toate artefactele au mai fost returnate, Zürich a dat inapoi Saint Gallen-ului cea mai veche biografie a Sfantului Gall si o replica a celebrului glob al sfantului.

Pentru a sublinia incheierea acestui conflict, in 2006, oficialitatile de la Zürich si St. Gallen au mancat impreuna supa de lapte Kappeler Milchsuppe.

In Romania supa de lapte elvetiana sau Kappeler Milchsuppe reprezinta o raritate, insa poate fi regasita in meniul restaurantului cu terasa Vacanta Culinara, dispus pe malul lacului Mogosoaia, la numai 1 kilometru distanta de zona de nord a Bucurestiului. Preparatul poate fi comandat in ziua dedicata Elvetiei, putand fi solicitat inclusiv cu livrare la domiciliu in zona de nord a judetului Ilfov si a Bucurestiului. Mai multe detalii pot fi consultate pe www.vacantaculinara.ro.