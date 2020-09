Legile justiției, tema convocarii lui Orban și Predoi la Cotroceni. Iohannis: Desființarea Secției Speciale, unul dintre aspectele ce trebuie rezolvate

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Cotroceni, că a discutat cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul justiției Cătălin Predoiu pe marginea modificărilor legilor justiției. “Reintroducerea concursului pentru promovarea la ÎCCJ, independența procurorului, o procedură transparentă de numire a procurorilor șefi, reinstituirea unui echilibru instituțional, reducerea influenței factorului politic, desființarea […] The post Legile justiției, tema convocării lui Orban și Predoi la Cotroceni. Iohannis: Desființarea Secției Speciale, unul dintre aspectele ce trebuie rezolvate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.