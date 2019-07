legume bogate in fier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fierul este un mineral estential pentru buna functionare a organismului si este implicat in multiple procese metabolice. Acesta este indispensabil in transportul oxigenului in organism, precum si in respiratia celulara. Pentru a preveni carenta de fier este recomandat sa consumam alimente bogate in fier, cel putin o data pe saptamana. Pentru adulti, doza zilnica recomandata de fier este cuprinsa intre 8 si 27 mg, potrivit specialistilor din domeniul sanatatii, precum "The National Institutes of Health". Cat de periculos este deficitul de vitamina D Legumele care contin mai mult fier decat carnea Carnea este considerata sursa principala de fier, insa aceasta poate fi substituita de num ...