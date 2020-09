Leicester City a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-2, Burnley

Dan Voiculescu, proprietarului Antena Grup, in varsta de 73 de ani, a anuntat, intr-o postare pe blogul personal, ca s-a inscris la Facultatea de Teologie, specializarea Asistenta Sociala.

Simona Halep este pentru a treia oara in semifinalele turneului WTA de la Roma, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza in trei seturi, 6 - 3, 4 - 6, 6 - 4. Romanca nu a reusit pana acum sa castige turneul italian.

O serie de imagini controversate ajunse în posesia jurnaliștilor Realitatea Plus îl înfățișează pe unul dintre liderii formațiunii politice AUR, schimbând ilegal plăcuțele de înmatriculare ale autocarului cu care ar fi venit o parte dintre manisfestanți pentru a protesta în Piața Victoriei, împotriva purtării măștilor.

Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei, susține că are cu 10% mai mult decât în sondajul prezentat sâmbătă de Nicușor Dan și este pe trend de creștere în timp ce candidatul susținut de PNL, USR și PLUS "este pe punctul de a pierde alegerile în favoarea unei primăriţe care este profund coruptă". "Sper să nu am dreptate, dar dacă va fi aşa dragă Orban Ludovic, eu te scot în şuturi de la Palatul Victoria şi te las fără serviciu", a adăugat fostul președinte".