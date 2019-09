Leii romanesti retin si transmit cele mai multe bacterii din lume

BANI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O echipa de cercetatori de la Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda, a primit premiul Ig Nobel pentru un studiu privind transmisibilitatea bacteriilor de pe bancnote. Potrivit studiului, bacteriile supravietuiesc cel mai mult pe bancnotele romanesti, in timp ce Croatia are cele mai curate bancnote din lume, pozitie urmata, in mod surprinzator, de rupiile indiene. In cadrul studiului, cercetatorii au tratat banii - euro, dolari americani, dolari canadieni, kuna croate, lei romanesti, dirhami marocani si rupii indiene - cu o solutie ce continea trei bacterii rezistente la tratamentul cu medicamente - stafilococul auriu meticilino-rezistent (MRSA), escherichia coli si enterococi (VRE), rezistenti la vanc ...