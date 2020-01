Leo de la Strehaia intervine in scandalul sexual al momentului!

Scandalul intre Vladuta Lupau si Armin Nicoara, saxofonistul care a spus ca ar fi avut o relatie cu ea, continua, iar Leo de la Strehaia a decis sa spuna ceea ce stie el despre povestea interzisa de amor pe care cei doi au avut-o.

Chiar daca cantareata Vladuta Lupau neaga ca intre ea si fostul ei coleg de formatie, Armin Nicoara, ar fi existat mai mult decat o simpla amicitie si o relatie profesionala, Leo de la Strehaia este convins ca, de fapt, s-au intamplat foarte multe lucruri... intime.

”In primul rand, Armin Nicoara este fiul celui mai mare saxofonist din tara, Petrica Nicoara, de la el a invatat meserie si a facut-o foarte bine. Adica, ceea ce spune Vladuta, ca ea l-a facut mare pe Armin e aburd, Armin era deja cunoscut, era apreciat pentru muzica pe care stie sa o cante”, ne-a spus Leo de la Strehaia. De altfel, acesta este si motivul pentru care a decis sa faca o serie de dezvaluiri cu privire la relatia pe care au avut-o Vladuta Lupau si Armin Nicoara, saxofonistul cu care a colaborat.

Mai exact, ne-a dezvaluit Leo de la Strehaia, el i-a vazut pe Vladuta Lupau si pe saxofonistul Armin Nicoara, la Bucuresti, chiar toamna trecuta. ”Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrisor Rustem. Imi amintesc ca Vladuta Lupau si Armin Nicoara au stat, atunci, in Bucuresti, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au facut filosofie la hotel, doar ei doi, intr-o camera? Adica, mai toti cei care au fost la petrecerea la care au cantat au observat ca sunt impreuna, dar nimeni nu zicea nimic, se obisnuieste printre muzicanti sa se mai lege o relatie... Iar ei doi, trei zile, desi nunta a durat doar una, la Bucuresti, singuri, singurei? Si mai se comportau si ca doi porumbei...”, ne-a mai spus Leo de la Strehaia. ”Oricum, eu il sustin pe Armin Nicoara, mai ales ca vreau sa iasa adevarul la iveala”, a mai spus Leo de la Strehaia despre ce se petrece intre Armin Nicoara si Vladuta Lupau.

Saxofonistul Armin Nicoara, prima reactie dupa ce Vladuta Lupau a negat relatia cu el

„Sunt foarte dezamagit de declaratiile Vladutei. Eu pe ea, pe Vladuta Lupau, am respectat-o si pot sa spun ca pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu ma asteptam sa ma faca in halul asta. Intr-adevar, ne-am certat. De fapt, ea a fost certata cu mine, nu eu cu ea. Sufar ca nu mai colaborez cu ea, Vladuta a dorit sa incheiem pe partea muzicala orice legatura si aici s-a rupt totul. Chiar daca ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia sa faca circul asta, trebuia sa ne continuam pe partea muzicala evenimentele, nu sa faca un circ, sa sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia sa le onoram si sa le spuna ca eu nu mai am ce cauta acolo, ca nu am de ce sa cant cu ea”, a declarat Armin Nicoara pentru Cancan.

Mai mult, saxofonistul spune ca a ajutat-o pe Vladuta Lupau sa aiba succesul de care se bucura astazi. „Nu eu m-am dus la ea sa-i cer sfaturi, eu nici nu o cunosteam. O colega de-ale ei m-a intrebat daca poate sa vina cu Vladuta la evenimentele mele, nici nu stiam cine este Vladuta Lupau. Ea a tinut legatura cu familia mea, cu mine, eu tot i-am dat sfaturi, ce colaje sa facem, ea de atunci nu a acceptat, ii era frica de faptul ca, daca face muzica comerciala cu mine, nu mai e chemata la spectacole. I-am zis sa facem un cover pe melodia tatalui meu, „Dragu mi-i e sa merg la coasa”, melodie pe care tata, Petrica Nicoara, a lansat-o in anii ’90. A zis ca nu vrea, ca, mai apoi, sa vad ca ea a scos melodia asta singura. Din familia mea nu i-a zis nimeni sa scoata melodia asta de pe Youtube, noi tot timpul am indragit-o si am fost drepti cu ea, nu cum crede ea, ca vrem noi sa-i facem rau, ca asa spune peste tot. A dat un boom pe Youtube, milioanele de vizualizari pe care le-a facut le-a justificat ca fiind facute pe ideile ei, si nu pe ideile mele… Nu ea m-a facut mare, ci poate prin ideile mele a reusit sa faca unele lucruri. Nu zic 100%, dar, cu sfaturi de la mine, a reusit sa ajunga unde e astazi”, a mai spus saxofonistul Armin Nicoara despre Vladuta Lupau.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.