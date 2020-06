Leo Grozavu: „A fost prea multa lupta și prea puțin fotbal!”

Leo Grozavu, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi în remiza de pe teren propriu cu FC Hermanstadt, scor 1-1. „Eu cred că nu am făcut o partidă rea, dar am pierdut foarte multe dueluri. Am primit un gol pe o fază simplă. Toată săptămâna asta am […]

The post Leo Grozavu: „A fost prea multă luptă și prea puțin fotbal!” appeared first on Cancan.ro.