Leo Iorga este de nerecunoscut dupa operatia de cancer la picior. A slabit enorm, a imbatranit si nu se poate deplasa decat in scaun cu rotile - FOTO

Leo Iorga 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cancerul l-a transformat pe Leo Iorga intr-o umbra a barbatului care era candva. Acum tumorile i-au revenit la picior dupa plamani si rinichi. Leo Iorga de nerecunoscut dupa ce s-a operat de cancer la picior! Zilele trecute Leo Iorga a mai avut un episod in care s-a luptat cu cancerul care il macina de mai bine de 8 ani. S-a operat la picior la o clinica din Germania. In ultimul an starea lui de sanatate s-a agravat si mai tare si artistul este de nerecunoscut. Leo Iorga are 54 de ani si continua sa nu cedeze niciun pas in fata cancerului. Dupa ce tot anul acesta s-a mai operat la plamani tot la o clinica din Germania, acum artistul a revenit pentru o interventie la picior, acolo unde medicii au descoperit ...