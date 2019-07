Leonard Doroftei a parasit Romania si se stabileste definitiv in Canada

Leonard Doroftei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu mai bine de un an in urma, Leonard Doroftei, fost campion mondial la box profesionist, anunta ca intentioneaza sa paraseasca defintiv Romania. Nemultumirea lui Doroftei a plecat de la faptul ca reprezentantii primariei din Ploiesti l-au somat sa paraseasca imobilul din centrul orasului, si in care isi desfasura activitatea restaurantul ce-i purta numele. Iata cum a cerut-o, Leonard Doroftei, in casatorie, pe sotia sa: Am crezut ca lesin Doroftei si-a inchis barul si a mutat afacerea sub peluza stadionului ”Ilie Oana”, dar lucrurile n-au mers cum si-a dorit el si a decis ca e mai bine pentru el sa paraseasca tara. ”N-a mai putut rezista presiunii de aici. Ar fi vrut sa ram ...