Leonard Doroftei si Monica au impreuna 3 copii si formeaza un cuplu discret. Dupa 25 de ani de casnicie, sotia campionului a facut o dezvaluire neasteptata

Leonard Doroftei formeaza o familie alaturi de Monica, femeia care i-a daruit trei copii. Cei doi au o poveste de dragoste imparesionanta.

Monica, sotia campionului la box Leonard Doroftei, a vorbit despre povestea lor de dragoste intr-un interviu pentru femeide10.ro.

„Ne-am cunoscut in primavara anului 1992,la matusa lui,respectiv nasa parintilor mei. Cred ca a fost destinul, pt ca initial nu am vrut sa-i insotesc pe ai mei in acea vizita. Aveam 16 ani si nu exagerez cand spun ca a fost dragoste la prima vedere. Pur si simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant si…mai ales curios!

Mi-a pus o gramada de intrebari… acum ne amuzam cand ne amintim!… am fost supusa, practic, unui test de personalitate. Si acum imi aduc aminte cum era imbracat si felul in care incerca sa se apropie de mine. In timp am descoperit la el o gramada de calitati: inteligenta, inventivitate, blandete, curaj ,iubire neconditionata si lista poate sa continue”, a spus sotia lui Leonard Doroftei.

Monica si-a amintit si de momentul in care a fost ceruta in casatorie. „Trecusera doi ani si jumatate si ne aflam pe strada ,simteam ca nu mai putem sta unul departe de celalalt si dintr-o data mi-a spus ca ma iubeste si ca vrea sa fim impreuna si ca-si doreste mai mult decat orice sa fiu sotia lui. Am simtit ca lesin! Il iubeam cu toata fiinta mea si credeam ca mai mult de atat nu se poate ( pe parcurs am descoperit ca poti iubi un om mai mult decat pe tine insuti ).

Ne-am casatorit in luna octombrie si pana si Providenta a tinut cu noi: ne-a oferit o zi superba. Desi era toamna, a fost o zi calduroasa, insorita, plina de emotii!„.

„E greu sa fii sotia unei celebritati?”, a fost intrebata Monica. „Nu m-am privit niciodata ca fiind sotia unei celebritati. am si eu dilemele mele… il iubesc si imi place sa ma simt iubita. Anii au trecut si-mi place sa ma asigur ca eu sunt omul de care are nevoie, ca sunt importanta pentru el, ca ma iubeste! Cu admiratoarele m-am descurcat! A avut grija sotul meu sa ma asigure ca n-are ochi decat pentru mine”, a raspuns partenera de viata a lui Leonard Doroftei.

