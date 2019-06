Leonard, romanul care a sosit vineri in Marea Britanie, a furat sambata, iar luni a ajuns in inchisoare

Leonard Valter Tudor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cetatean roman a declarat ca vrea sa ramana in Regatul Unit dupa o sentinta de inchisoare pentru furt, la o zi dupa ce a aterizat in tara. Leonard-Valter Tudor, in varsta de 20 de ani, a capatat o punga cu folie pentru a incerca sa evite detectoarele de la TK Maxx, la Nottingham, sambata, la doar cateva ore dupa sosirea in Marea Britanie. Un complice a scapat, dar a fost arestat pentru tentativa de furt, dupa ce personalul de securitate l-a vazut si a fost dus in fata instantelor de luni. Procurorul Sanjay Jerath a spus: "In interogatoriu, inculpatul a declarat ca a aterizat in tara cu o zi inainte. S-a dus la o adresa din Doncaster unde intentiona sa gaseasca ceva lucru. EXC ...