Leonardo Badea (ASF):  Drepturile consumatorilor de produse financiare nonbancare trebuie respectate !

Leonardo Badea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CUM APRECIATI EVOLUTIA DE ANSAMBLU A PIETEI ASIGURARILOR IN ACEST AN? Datele pe care le avem pana in prezent indica o crestere robusta a pietei, atat in ansamblu (+7,8%) cat si pentru o serie de segmente importante la care facem referire de obicei si care se numara printre principalele noastre preocupari. In special ne bucura faptul ca asigurarile de viata isi mentin ritmul de crestere (+4,6%), ceea ce contribuie la pastrarea unui echilibru sanatos al pietei si la confirmarea dezvoltarii graduale a unei culturi de risc si de economisire/investire a romanilor, fara a pierde din vedere nici corelatia acestora cu evolutia creditarii. De asemenea observam cresterea segmentului asigurarilor de sanatate (+24 ...