Leonardo Badea (ASF): Obiectivul nostru principal este protectia consumatorilor financiari

Prezent astazi la Conferinta "European Consumer Protection", organizata de APPA (Asociatia pentru Promovarea Asigurarilor) si XPRIMM, presedintele ASF - Leonardo Badea, a declarat: „In ultimii ani, protectia consumatorilor financiari a devenit o prioritate crescanda pentru factorii de decizie din intreaga lume. Protejarea consumatorilor de practicile abuzive si posibilitatea de a lua decizii in cunostinta de cauza cu privire la utilizarea produselor si serviciilor financiare este un obiectiv politic important, cu implicatii pentru dezvoltarea sectorului financiar, incluziunea financiara si cresterea economica in general. Un prim domeniu in care sa actionam este increderea consumatorilo ...