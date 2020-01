Leonardo DiCaprio, Elton John, Metallica si Nick Cave si actorii Nicole Kidman si Chris Hemsworth au promis donatii generoase pentru Australia

Organizaţia Earth Alliance a actorului Leonardo DiCaprio, artiştii Elton John, Metallica şi Nick Cave şi actorii Nicole Kidman şi Chris Hemsworth au promis donaţii generoase pentru Australia, unde incendiile de vegetaţie au provocat pagube importante, potrivit news.ro.

Australienii Chris Hemsworth, Nicole Kidman şi Nick Cave au anunţat că vor face donaţii pentru sprijinirea unităţilor de pompieri care fac eforturi de mai multe luni să stingă focarele de pe teritoriul Australiei.

Actorul Chris Hemsworth, cunoscut din francizele „Thor” şi „Avengers”, a promis 1 milion de dolari. Russell Crowe a fost între primii care au donat. Încă din noiembrie anul trecut el a oferit 105.000 de dolari. Nicole Kidman şi soţul ei, muzicianul Keith Urban, au promis 500.000 de dolari, la fel şi Nick Cave şi trupa sa, The Bad Seeds.

Organizaţia Earth Alliance, al cărei copreşedinte este actorul Leonardo DiCaprio, a anunţat joi că a iniţiat Australia Wildfire Fund şi că donează 3 milioane de dolari.

Muzicianul britanic Elton John a anunţat în timpul unui concert susţinut marţi că oferă 1 milion de dolari, iar cântăreaţa americană Pink a spus că va ajuta cu 500.000 de dolari.

Trupa americană Metallica a anunţat pe Facebook în urmă cu două zile că, împreună cu fundaţia All Within My Hands, oferă 750.000 de dolari pentru sprijinirea eforturilor depuse pentru stingerea incendiilor.

Vedeta şi antreprenoarea americană Kylie Jenner, în vârstă de 22 de ani, a promis printr-un mesaj publicat pe Instagram că donează 1 milion de dolari.

Actriţa Phoebe Waller-Bridge, creatoarea serialului „Fleabag”, a transmis că va scoate la licitaţie costumul purtat la gala Globurilor de Aur, unde producţia a primit două trofee, şi că va dona banii pentru Australia.

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a anunţat că va dona jumătate de milion de dolari pentru susţinerea pompierilor şi a asociaţiilor pentru protecţia animalelor afectate de incendiile din Australia.

Miliardarul Andrew "Twiggy" Forrest a anunţat că va cheltui 70 de milioane de dolari pentru a ajuta comunităţile afectate de incendii. Prin fundaţia Minderoo, Forrest a spus că va da 10 milioane de dolari pentru a organiza 1.200 de voluntari, oameni din agricultură şi minerit, care să meargă în zonele afectate pentru a ajuta la reconstruirea comunităţilor devastate. Cu alte 10 milioane de dolari va sprijini Crucea Roşie şi Armata Salvării din Australia, iar 50 de milioane de dolari vor fi alocaţi pentru un „plan naţional” privind incendiile şi dezastrele.