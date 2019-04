Leonardo DiCaprio, intr-un film al lui Guillermo del Toro

Leonardo DiCaprio google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Leonardo DiCaprio se afla in negocieri pentru a juca in „Nightmare Alley”, urmatorul film al lui Guillermo del Toro produs de Fox Searchlight. Del Toro va regiza dupa un scenariu pe care il va scrie impreuna cu Kim Morgan, potrivit Variety. „Nightmare Alley” este produs si finantat de Del Toro si J. Miles Dale cu TSG Entertainment. Fox Searchlight va achizitiona drepturile de distributie globala. Filmul va fi bazat pe romanul omonim al lui William Lindsay Gresham. Filmarile vor avea loc toamna aceasta. Lil Dicky, alaturi de Leonardo Di Caprio, Ariana Grande si Justin Bieber, intr-un videoclip pentru salvarea Planetei - VIDEO Dupa ce „The Shape of Water” (2017) a ...