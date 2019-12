Leonardo DiCaprio si Taron Egerton, Charlize Theron si Michael Douglas, intre nominalizati SAG Awards 2020

Lungmetrajele „The Irishman”, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, şi „Bombshell”, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizări pentru premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag” şi „The Marvelous Mrs. Maisel” sunt programele TV cu cele mai multe selecţii, potrivit news.ro.

Nominalizările pentru cea de-a 26-a ediţie a SAG Awards au fost anunţate miercuri de actriţele şi producătoarele America Ferrera şi Danai Gurira.

Gala la care vor fi anunţaţi cei 13 câştigători ai premiilor Sindicatului actorilor americani va avea loc pe 19 ianuarie, la Los Angeles.

Robert De Niro, de şapte ori nominalizat la Oscar şi cu două trofee în palmares, pentru „The Godfather: Part II” şi „Raging Bull”, va fi recompensat anul acesta de Sindicatul actorilor americani pentru întreaga activitate.

Lista nominalizărilor:

CINEMA

Cea mai bună distribuţie: “Bombshell”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Once Upon a Time in Hollywood” şi “Parasite”.

Cel mai bun actor în rol principal: Christian Bale (“Ford v Ferrari”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Taron Egerton (”Rocketman”) şi Joaquin Phoenix (“Joker”).

Cea mai bună actriţă în rol principal: Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Lupita Nyong’o (“Us”), Charlize Theron (“Bombshell”) şi Renée Zellweger (“Judy”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Jamie Foxx (“Just Mercy”), Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Al Pacino (“The Irishman”), Joe Pesci (“The Irishman”) şi Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”).

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern (“Marriage Story”), Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”), Nicole Kidman (“Bombshell”), Jennifer Lopez (“Hustlers”) şi Margot Robbie (“Bombshell”).

Cea mai bună echipă de cascadori: “Avengers: Endgame”, “Ford v Ferrari”, “The Irishman”, “Joker” şi “Once Upon a Time in Hollywood”.

TV

Cel mai bun actor într-un serial sau miniserie: Mahershala Ali (“True Detective”), Russell Crowe (“The Loudest Voice”), Jared Harris (“Chernobyl”), Jharrel Jerome (“When They See Us”) şi Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”).

Cea mai bună actriţă într-un serial sau miniserie: Patricia Arquette (“The Act”), Toni Collette (“Unbelievable”), Joey King (“The Act”), Emily Watson (“Chernobyl”) şi Michelle Williams (“Fosse/Verdon”).

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Sterling K. Brown (“This Is Us”), Steve Carell (“The Morning Show”), Billy Crudup (“The Morning Show”), Peter Dinklage (“Game of Thrones”) şi David Harbour (“Stranger Things”).

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Jennifer Aniston (“The Morning Show”), Helena Bonham Carter (“The Crown”), Olivia Colman (“The Crown”), Jodie Comer (“Killing Eve”) şi Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”).

Cel mai bun actor într-un serial-comedie: Alan Arkin (“The Kominsky Method”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Bill Hader (“Barry”), Andrew Scott (“Fleabag”) şi Tony Shalhoub (“The Marvelous Mrs. Maisel”).

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie: Cristina Applegate (“Dead to Me”), Alex Borstein (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”) şi Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”).

Cea mai bună distribuţie serial-dramă: “Big Little Lies” (HBO), “The Crown” (Netflix), “Game of Thrones” (HBO), “The Handmaid’s Tale” şi “Stranger Things” (Netflix).

Cea mai bună distribuţie serial-comedie: “Barry” (HBO), “Fleabag” (Amazon), “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon) şi “Schitt’s Creek” (CBC Television).

Cea mai bună echipă de cascadori: “Game of Thrones”, “GLOW”, “Stranger Things”, “The Walking Dead” şi “Watchman”.

Lungmetrajul „Black Panther”, de Ryan Coogler, a fost desemnat marele câştigător la gala premiilor Sindicatului Actorilor Americani 2019, iar Glenn Close şi Rami Malek s-au numărat printre premiaţi.