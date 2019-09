Let’s Do It, Romania! in parteneriat cu Consiliul Județean Cluj organizeaza Ziua de Curațenie Naționala pe 21 septembrie!

Afis 1

Let’s Do It, Romania! în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj revine cu o nouă zi de curățenie națională pe 21 septembrie și în județul Cluj, fiind organizate 2 locații principale de curățenie la Măguri-Răcătău și Tarnița și alte locații la care se pot alătura voluntarilor în Cheile Baciului, Chinteni și Mihai Viteazu.

Voluntarii pot accesa platforma https://membership.letsdoitromania.ro/ pentru înregistrare sau direct pe Linkurile evenimentelor din Cluj:

Partenerii “Let`s Do It, Romania!” – în județul Cluj

În acest an, pentru organizarea evenimentului în județul Cluj, avem suportul partenerilor Consiliul Județean Cluj, Bosch Romania, DeLonghi, Consiliul Judetean Cluj - Serviciul Public Județean ,,Salvamont-Salvaspeo”, Direcția Silvică, Garda Naționala, Apele Române.

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.800.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50.000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.

***

Informații suplimentare:

Anul trecut, 158 de țări din întreaga lume au participat la Ziua de Curățenie Mondială, adică 11 milioane de voluntari care au strâns 88.500 de tone de deșeuri.

Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani și numără astăzi 150 de țări cu experiență sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curățenie Națională în 2018.

Cifre relevante despre situația deșeurilor în România și în lume

● Cel puțin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani (National Geographic, iunie 2018)

● Deșeurile din plastic tind să se acumuleze în mijlocul oceanelor. “Insula” din Oceanul Pacific este estimată că ar fi de aproximativ 3 ori dimensiunea Franței (între 700,000 și 1,6 million km2)

● În fiecare an, 4,8-12,7 milioane de tone de plastic ajung în oceane din râuri și zone de coastă. Asta înseamnă 15 saci de plastic pentru fiecare metru de coastă din lume. Dacă tot acest plastic ar fi pus în camioane, linia formată din acestea ar înconjura planeta de 24 de ori (Jemma Jambeck, Universitatea Georgia, 2015)

● Din tot plasticul produs vreodată, doar 9% a fost reciclat (Jemma Jambeck, National Geographic, 2018)

● Mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au acces la cel mai elementar sistem de gestiune a deșeurilor (ISWA, Globalization and Waste Management, 2012)

● Un român produce anual 254 kg de deșeuri menajere pe an și mai puțin de 10% sunt reciclate, în vreme ce media UE este de 28%, potrivit celor mai recente date ale organismului Uniunii Europene pentru statistică, Eurostat

● România întârzie să adopte instrumente relevante privind gestionarea deșeurilor, iar din 2020, dacă nu va putea atinge o rată a reciclării de 50%, țara va fi pasibilă de sancțiuni de până la 200.000 de euro pe zi și chiar tăierea fondurilor UE pentru protecția mediului.

