Leul national trebuie 'ucis'?

România îşi poate păstra moneda naţională dacă are instituţii puternice şi independente din punct de vedere al controlului politic, susţine Paul Smith, CFA, preşedinte şi CEO al CFA Institute, potrivit agerpres.ro.

"Pentru ţări mici poţi avea monede independente, dar ai nevoie de instituţii puternice, instituţii care să fie independente din punct de vedere al controlului politic. Dacă ai aşa ceva în România, dacă aveţi instituţii puternice, instituţii independente de controlul politic, moneda poate fi a voastră", a declarat, vineri, Paul Smith, la o întâlnire cu presa, întrebat dacă ţara noastră ar trebuie să adopte sau nu euro.

El a afirmat că este util pentru ţări mici să adopte euro, dar în cazul ţărilor mare are mai puţin sens.

Citește și: Primăria Capitalei ‘taie în carne vie’! Educația rămâne fără bani

"Eu cred, şi este o generalizare, dar cred că pentru ţări mici, adoptarea euro are mai mult sens. Dacă este o ţară mai mare, probabil că are mai puţin sens. Dar, eu am călătorit în regiune, nu numai în România, cred că beneficiul de a avea euro în termeni de stabilitate politică, în termeni de uşurinţa de a face tranzacţii, a intregrării cu o comunitate mai mare, probabil că avantajele depăşesc dezavantajele, dar există provocări pe termen scurt, opinii, politici, toate acestea, şi aş spune pe ansamblu, da", a subliniat Paul Smith.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la finalul lunii ianuarie, că Guvernul îşi asumă obiectivul de adoptare a monedei euro de către România în anul 2024.

Citește și: Radu Banciu intervine în războiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici în pânzele albe nu o să îți justifici averea’

"Vom discuta astăzi şi despre documentele necesare pentru pregătirea trecerii României la moneda unică europeană, elaborate în cadrul comisiei naţionale constituite în acest scop. Adoptarea monedei euro este un proiect complex, de mare anvergură, care trebuie temeinic pregătit prin implicarea specialiştilor, a mediului academic, patronatelor, sindicatelor, partidelor politice, societăţii civile şi, desigur, a tuturor instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu. În cursul anului trecut, comisia - din care au făcut parte reprezentanţi ai acestor structuri - a avut o activitate intensă, cu reuniuni bilunare. În urma acestora au rezultat două documente: planul naţional de adoptare a monedei euro şi raportul de fundamentare al acestui plan. Astăzi, Guvernul îşi va însuşi aceste documente în vederea asumărilor politice. Ulterior, vor fi transmise Comisiei Europene. Implicit, ne asumăm obiectivul de adoptare a monedei euro de către România în anul 2024", a afirmat Dăncilă în deschiderea şedinţei de guvern din 30 ianuarie.

Citește și: Mircea Badea îl atacă dur pe Klaus Iohannis: ‘Câinele nu pleacă de la măcelărie’

Premierul a subliniat că este esenţială intrarea într-o etapă premergătoare acestui proces, respectiv în mecanismul european al ratelor de schimb, şi, de asemenea, trebuie luate "măsurile necesare pentru creşterea competitivităţii şi asigurarea unei creşteri economice sustenabile", pentru ca aderarea la moneda euro să aducă beneficii românilor.