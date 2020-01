Lewis Capaldi este cel mai bine vandut muzician din Marea Britanie in 2019, iar piesa sa 'Someone You Loved' a fost cea mai ascultata anul trecut

Albumul pe suport fizic - CD și vinil - al starului scoțian Lewis Capaldi "Divinely Uninspired..." a fost cel mai bine vândut din Marea Britanie în 2019, iar piesa sa "Someone You Loved" a fost cea mai ascultată anul trecut, potrivit BBC, anunță MEDIAFAX.

Balada "Someone You Loved" a fost ascultată de britanici de 228 de milioane de ori, urmată de "Old Town Road", mixul country-rap al lui Lil Nax X.

Albumul lui Capaldi "Divinely Uninspired..." a depășit în vânzări - pe suport fizic, respectiv CD și vinil - "No. 6 Collaborations Project" al lui Ed Sheeran.

Vânzările de CD-uri au înregistrat o scădere cu 26,8% în ultimele 12 luni, fiind vândute 26,5 de milioane de unități în Regatul Unit. În schimb, vânzările de viniluri au crescut cu 4,1%, formatul reprezentând acum unul din fiecare opt albume cumpărate în Marea Britanie.

Printre cele mai vândute albume din 2019 s-au numărat și cel de debut al lui Billie Eilish, "When We All Asleep, Where Where We Go?", și cele clasice "Rumors", al Fleetwood Mac, și "Greatest Hits", al trupei Queen.

Lewis Capaldi s-a născut pe 7 octombrie 1996, la Glasgow, și este un cântăreț și compozitor care a studiat chitara de la vârsta de nouă ani și a început să cânte în localurile din Anglia și din Scoția încă de la vârsta de 12 ani.