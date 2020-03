Lia Olguța Vasilescu a EXPLODAT, dupa avertismentul lui Florin Cițu: Cat TUPEU! Mai ai curaj sa apari public?

Deputatul PSD, Lia Olguța Vasilescu, îl taxează pe ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, cel care a ieșit public să-i amenințe pe susținătorii PSD. Olguța Vasilescu susține că Florin Cîțu nu se gândește să ia măsuri pentru a proteja populația, dar cu toate acestea mai are ”curaj” să apară public și să amenințe.

”Cat tupeu! Niste masuri de protectie a cetateanului, in vremuri de pandemie, cine te impiedica sa iei? Tot PSD? Ai taiat 22 la suta din bugetul Sanatatii, in anul Coronavirusului, dupa ce ai imprumutat tara asta de 5 ori mai mult decat PSD, si mai ai curaj sa apari in public sa ameninti?”, scrie Lia Olguța Vasilescu.