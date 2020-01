Lia Olguța Vasilescu a EXPLODAT la adresa votanților PNL: Nu ar fi mai simplu sa recunoașteți ca ați mers ca fraierii

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, îi atacă pe votanții PNL și le spune negru pe alb: au votat promisiuni deșarte. Ieșirea Liei Olguța Vasilescu vine după ce p remierul Orban a declarat că nu va mări alocațiile copiilor și nici salariile din Învățământ.

Citește și: Traian Băsescu BATE cu PUMNUL ÎN MASĂ pe Dosarul Caracal: procurorii DIICOT trebuie să investigheze și partea de trafic de persoane

"Premierul Orban tocmai a declarat că nu va mări alocațiile copiilor și nici salariile din Învățământ, de la 1 septembrie 2020, asa cum era prevazut intr-un act normativ emis de guvernul PSD! Brusc, pe paginile hastagistilor, apar comentarii de genul "toti sunt la fel", "de 30 de ani avem aceeasi clasa politica" etc. Nu ar fi mai simplu sa recunoasteti ca ati mers ca fraierii si ati votat dupa lozinci? Nu toti sunt la fel! PSD a avut bani sa faca tot ce a promis si nu s-a imprumutat asa cum o face acum PNL, intr-un ritm de a dat peste cap orice tinta de deficit. Datoria publica nu a crescut pe vremea PSD, ci A SCAZUT! O spune Eurostat, nu noi! Am avut bani sa deschidem 16000 de santiere in toata tara, am inceput niste proiecte de autostrazi si am continuat altele, am construit sistem de irigatii pentru peste un milion si jumatate de ha de teren agricol, am dezvoltat programe de sustinere a antreprenoriatului si fermierilor, am crescut anual veniturile romanilor. PNL ce a facut pentru voi? Ca programele sustinute de stat le-au stopat, autostrazile stagneaza, bani in plus in buzunare nu aveti, ba dimpotriva, va scade puterea de cumparare prin cresterea accelerata a preturilor... Continua sa va livreze lozinci si unii le inghititi pe nemestecate! Zilnic va mai da dreapta cate o smetie si voi ziceti ca asa e normal, ca din cauza PSD incepeti sa o duceti mai prost! Pai, nu mai guverneaza PSD, dragilor! Cand va treziti? Noi, PSD, suntem bine! Multumim de intrebare si urarile din trecut! Dar voi cum o mai duceti?

#aveticeativotat", scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.