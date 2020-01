Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC pe tema creșterii varstei de pensionare: Aveți ce ați votat!

Informații de ultimă oră. Guvernul Orban nu exclude creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani. Informația a fost confirmată de vicepremierul Raluca Turcan, care spune că legea ar putea fi schimbată dacă există susținere în acest sens. Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, trage însă un semnal de alarmă.

"Romani, vi se pregateste ceva! Speranta de viata in Romania este cu 8 ani sub media UE. O crestere a varstei de pensionare la 70 de ani inseamna ca nu veti mai beneficia deloc de pensie! Nici in cele mai negre vise nu imi puteam imagina ca vor lua astfel de masuri cei de dreapta! Si nimeni nu protesteaza...

#aveticeativotat", scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.