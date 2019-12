Lia Olguța Vasilescu ACUZA DIRECT: PNL planuiește creșterea varstei de pensionare

Olguța Vasilescu a declarat că anul acesta avem cheltuieli cu pensiile de 7% din PIB, la anul abia vom ajunge la 8%, iar în 2021 vom fi la 11,7%, în timp ce media Uniunii Europene este de 13%. Fostul ministru al Muncii a acuzat din nou PNL că intenționează să crească vârsta de pensionare, conform Mediafax.

„Cele două lucruri pe care le-a solicitat Comisia Europeană și la care am găsit argumente, astfel încât să nu avem niciun fel de problemă, sunt aceleași pe care le văd acum în dezbaterile publice. Pe de o parte o adresă venită de la Comisia Europeană despre care s-a discutat foarte puțin în spațiul public în această perioadă, pentru că s-a schimbat comisarul european pe muncă, dar funcționarii bănuiesc că au rămas aceeași, și anume creșterea vârstei de pensionare și nesustenabilitatea acestui buget de pensii”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, la România Tv.

Ea a transmis Comisiei Europene că România nu poate lua măsură creșterii vârstei de pensionare, având în vedere că speranța de viață în țara noastră este cu 8 ani sub media UE.

„Aici aș vrea să vă spun că, la vremea respectivă, mi s-a solicitat ca vârsta de pensionare să crească la 68, 70 de ani ca să meargă pe media UE. M-am opus categoric. Am spus că nu putem să facem acest lucru atât timp cât speranța de viață este cu 8 ani sub media Uniunii Europene. Deci nu există niciun fel de argument din punctul acesta de vedere. În ceea ce privește sustenabilitatea cheltuielilor pentru sistemul de pensii, am spus că avem 7%, atât avem anul acesta cheltuială cu pensiile din PIB. Anul viitor abia ajungem la 8%. În 2021, când se va aplica Legea pensiilor, vom ajunge la 11,7% cheltuială cu pensiile din PIB, în timp ce media UE este de 13%. Deci nici măcar cu actuala lege a pensiilor nu ajungem la media UE”, a explicat Vasilescu.

Fostul ministru al Muncii a acuzat PNL că vrea să elimine actuala Lege a pensiilor, sub pretextul eliminării unor inechități în sistem. Ea a mai spus că PSD se va opune vehement unor asemenea măsuri, deoarece pensia este un drept, nu o formă de asistență socială.

„Din punctul meu de vedere, ceea ce se încearcă la ora actuală de către cei de la PNL este ca noua Lege a pensiilor să fie eliminată, pe motiv chipurile că nu ar elimina aceste inechități din sistem, în condițiile în care ele se elimină. De fapt ei vor să facă două modificări și anume cele cerute și acum câțiva ani de UE, creșterea vârstei de pensionare și, de asemenea, un procent mai mic din PIB pentru cheltuiala cu pensiile. Noi o să ne opunem cu toată forța. Nici nu poate fi vorba să nu ne opunem la asemenea chestiuni, pentru că noi trebuie să îi apărăm în primul rând pe români. Mai este o chestiune, care văd că se tot scapă din vedere, și anume că pensia este un drept câștigat și nu o formă de asistență socială, așa cum își închipuie unii”, a conchis Olguța Vasilescu.

Ludovic Orban a declarat, săptămâna aceasta, că nu există la Ministerul Muncii un proiect care să prevadă creșterea vârstei de pensionare. Premierul a precizat că vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, iar persoanelor trebuie să li se permită să lucreze după această vârsta, dacă doresc acest lucru.

Chestionat dacă are în vedere Ministerul Muncii un astfel de act normativ, șeful Executivului a răspuns: „Nu există încă. Eu am dat un răspuns la întrebarea legată de faptul că pot să rămână în educaţie, în anumite şcoli, catedre neacoperite, pentru că aceste ore sunt ţinute de profesori pensionari şi am dat o posibilă soluţie”.