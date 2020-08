Lia Olguța Vasilescu, dupa ce ministrul Muncii a propus o masura care exista deja: 'Chiar nu o convinge nimeni sa nu mai bata campii?'

Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, taxează gafa actualului ministru al Muncii, Violeta Alexandru, care a anunțat că va promova o modificare legislativă care există deja.

Violeta Alexandru a declarat marți că Legea Pensiilor trebuie să sufere anumite modificări, ministrul apreciind că în cuprinsul ei anumite lucruri nu sunt clare.

„Prima modificare pe care aş intenţiona să o fac este legată de posibilitatea oamenilor de a-şi cumpăra, de a putea recupera din spate perioade pentru care nu au contribuit. Ar fi o potenţială modificare pe care o voi pune în dezbatere publică, voi vedea reacţiile şi apoi voi decide”, a declarat ministrul Muncii.

Lia Olguța Vasilescu afirmă că actualul ministru al Muncii ar trebui să citească legea pensiilor, pentru că o asemenea posibilitate există deja și numeroși pensionari au beneficiat deja de ea.

„Doamne fereste! E deja de un an ministru si nu a citit legea pensiilor inca! De un an se plange de inechitatile care sunt deja corectate! Iar ea trebuia sa aplice noua lege si sa se apuce de recalculare de 6 luni!!! Acum vorbeste de cumpararea anilor de vechime pentru pensie care deja e in vigoare de cativa ani... Sunt mii de pensionari care au beneficiat de acest drept! Chiar nu o convinge nimeni sa citeasca legea pensiilor si sa nu mai tot bata campii? Incredibil cata incompetenta!”, scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.