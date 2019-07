Lia Olguța Vasilescu EXULTA dupa discuția in contradictoriu dintre Gorghiu și Daea: 'Bun ministru. Performant și cu replica'

Nepotism de Voluntari. Surorile Gabrielei Firea propulasate de Florentin Pandele in functii cheie pe bani de la contribuabili Gabriela Firea, primarul Capitalei, are două surori, Nela Vica și Angelica. Ambele sunt arondate pe langa primaria sotului Florentin Pandele, in Voluntari. Gabriela Firea, fosta Vranceanu, n-avea cum sa-si lase surorile "la greu", in afara "nepotismului" care caracterizeaza familia.

Mihnea Năstase, fiul lui Adrian Năstase, numit consilier onorific al vicepremierului Mihai Fifor Mihnea-Daniel Năstase, fiul lui Adrian Năstase, a fost numit în funcţia de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihai Fifor, potrivit unei decizii a prim-ministrului Viorica Dăncilă publicată, joi, în Monitorul Oficial.

Mihaela Bilic: Diferentele ENORME dintre painea cu drojdie si painea cu maia Intr-un mesaj pe Facebook, medicul nutritionist Mihaela Bilic a explicat atat ce inseamna o paine obtinuta din maia, cat si diferentele importante din punct de vedere alimentar intre acest fel de paine si painea obisnuita, realizata cu drojdie, cea pe care o consumam de obicei din comert sau o facem acasa din drojdie cumparata (proaspata sau deshidratata).

Claudiu Raducanu risca inchisoarea! Implicat in reteaua romana din Mexic Fostul fotbalist Claudiu Raducanu cunoscut la nivel national, precum si international, este banuit ca ar fi implicat, intr-o oarecare masura, intr-o retea globala infractionala ce are radacini si in Romania, mai precis in Dolj, orasul Craiova unde un presupus lider intitulat Rechinul ar fi cel care se afla in spatele racolarii celebrului fotbalist.

Tensiuni la Dunare! Oficialii din Romania au oprit un transport de armament al Rusiei Sunt tensiuni pe Dunare intre Serbia si Romania dupa ce autoritatile de la noi au blocat un transport de armament rusesc care ar fi trebuit sa ajunga la Belgrad. Informatiile au fost facute publice de jurnalistii din Serbia, care spun ca tara lor ar fi trebuit sa primeasca 30 de tancuri si 30 de blindate din Rusia, in baza unui contract semnat intre Belgrad si Moscova. Autoritatile romane au interceptat insa transportul si au confiscat armamentul

Doua fete din Caracal au disparut din acelasi loc! Ipoteza unui psiholog criminalist este sumbra Doua fete au disparut din acelasi loc. O descoperire socanta a fost facuta de anchetatori. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a spus ca, daca se confirma, e varianta cea mai groaznica.