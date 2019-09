Lia Olguța Vasilescu ia peste picior Opoziția: 'Daca tot nu au program de guvernare, macar sa il aplice pe al nostru'. Cu ce cifre se lauda fostul ministru

Suprafaţa irigată din România a crescut de la 300.00 de hectare în 2016 la peste un milion de hectare în 2019, anunță Olguța Vasilescu pe Facebook. „Cred că este relevantă comparația”, susține Vasilescu, luând peste picior Opoziția care nu are un program de guvernare.

„Cand am venit la guvernare, suprafata irigata a Romaniei era de doar 300.000 de ha. Atat reusisera toate guvernele de dupa revolutie, la un loc. Acum este de 1.400.000 ha. Cred ca este relevanta comparatia. Suntem pe primul loc in Europa la trei tipuri de culturi, am dat subventiile la timp pentru ca fermierii sa nu se mai imprumute la banci si am infiintat Casa de Comert Agroalimentara Unirea care ar urma sa ia fructele si legumele direct de la producatori si sa le vanda proaspete, la preturi de producator, in magazine de tip economat. Sper ca aceste masuri sa fie preluate si de o guvernare viitoare pentru ca sunt benefice tuturor romanilor. Daca tot nu au program de guvernare, macar sa il aplice pe al nostru...”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.