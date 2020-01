Lia Olguța Vasilescu, ieșire furtunoasa dupa declarația lui Iohannis: 'E doar o minciuna'

Fostul ministru Li Olguța Vasilescu reacționează furtunos după declarația lui Klaus Iohannis privind majoritatea PSD din Parlament. „Și când suntem mai puțini ca ei părem mai puternici și asta doar pentru că sunt ei prea slabi”, susține Vasilescu, care punctează că nu numărul de parlamentari îi încurcă pe liberali în guvernare, ci calendarul alegerilor. Precizăm că Parlamentul are 465 de membri, iar PSD are 198 de parlamentari.

„Si cand suntem mai putini ca ei parem mai puternici! Asta doar pentru ca sunt ei prea slabi! Nu numarul de parlamentari ii incurca in guvernare, ci calendarul alegerilor! Decembrie e prea departe pentru ceea ce si-au propus, "sa renunte la populisme", adica sa taie. Cum cresterea pensiilor sau a salariilor ar trebui facuta in septembrie, iar cresterea alocatiilor au impins-o in iulie, vor alegeri in iunie. De ce? Ca sa nu le mai dea! Simplu! Faptul ca PSD ar avea majoritate in parlament si i-ar incurca la guvernare e doar o minciuna! Ce si-au propus ei sa taie pana acum si nu au reusit? Ca doar nu o sa ne intrebam ce si-au "dorit ei sa faca"...”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.