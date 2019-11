Lia Olguța Vasilescu ii amenința cu PUȘCARIA pe liderii USR: Dragnea a fost condamnat pentru asta

Coordonatorul campaniei PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține că liderii USR sunt disperați și calcă în picioare legea electorală. Ea le amintește despre faptul că fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat pentru că a chemat oamenii la vot în ziua alegerilor.

”Observ disperarea USR-istilor care, de vreo cateva ore, calca legea electorala in picioare, chemand oamenii la vot pentru un candidat anume, stiind ca pierd turul doi. Liviu Dragnea a primit condamnare exact pentru aceasta fapta, desi a chemat oamenii la vot in perioada campaniei, nu in ziua cand legea interzice, adica in ziua votului. Tocmai au devenit penali toti liderii lor!”, scrie Lia Olguța Vasilescu.