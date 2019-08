Lia Olguța Vasilescu prezinta cifre negre pentru Cioloș: Poate contesta cineva EUROSTAT și INS?

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a publicat joi mai multe date statistice de la INS și EUROSTAT, după ce fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș a zis că USR-PLUS trebuie să intre cât mai repede la guvernare.

„Desi nu are niciun parlamentar PLUS, Ciolos vrea la guvernare, pentru ca (nu-i asa?) trebuie sa vina un "guvern competent". Daca e sa ne raportam la cine si cat de bine a condus Romania, haideti sa vedem realitatea in cifrele EUROSTAT si INS! Le poate contesta cineva?”, a scris Olguța Vasilescu pe Facaebook.

Ea a postat grafice comparative cu cifrele din guvernarea PSD și guvernarea Cioloș. Sub PSD au crescut PIB-ul, investițiile, punctul de pensie, veniturile bugetare, sumele primite de la UE, salariul mediu net și numărul de angajați, iar datoria publică, șomajul și numărul persoanelor aflate în sărăcie severă au scăzut.

