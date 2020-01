Lia Olguța Vasilescu TUNA la adresa Guvernului Orban: 'Alta teapa marca PNL! Eu chiar nu ințeleg pe ce cheltuiesc banii'

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, s-a dezlănțuit după ce a aflat că Guvernul Orban a alocat fonduri insuficiente pentru construcția drumului expres Pitești - Craiova.

"Altă teapă marca PNL! Eu chiar nu înțeleg pe ce cheltuiesc banii pe care îi împrumută cu nemiluita, dublu decât PSD, din moment ce au stopat toate programele pentru antreprenori sau fermieri, nu mai maresc veniturile românilor si nu bagă aproape nimic in investiții! Nici măcar 100 de milioane de lei pentru construcția drumului expres Pitești - Craiova????

Am postat în ultima zi de guvernare fotografii și clipuri cu stadiul in care am lăsat construcția. Mergeți acum sa vedeți cât (nu) s-a muncit... Că făceați glume pe seama bordurilor puse la inaugurare. Diferența e că pe vremea noastră s-a muncit în forța (dovada o reprezinta videoclipurile puse de mine pe fb când a căzut guvernul PSD), iar acum s-au alocat mai puțini bani decât au costat autorizațiile sau exproprierile...

#aveticeativotat", scrie fostul ministru al Muncii pe Facebook.