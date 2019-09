Lia Olguța Vasilescu, unui lider PNL: V-am lasat toate pilele in ministere, am facut o mare greșeala

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat duminică la Antena 3 că social-democrații au făcut o „greșeală mare” lăsând în ministere „pilele” foștilor guvernanți. Deputatul PNL Dan Vîlceanu, șeful filialei Gorj și Lia Olguța Vasilescu s-au aflat în același platou când liberalul a acuzat Guvernul că nu decontează un tratament scump pentru aproximativ 100 de bolnavi din România care suferă de afecțiunea rară, deși a introdus în lege o prevedere să fie finanțat acest tratament. Vîlceanu a zis că ministrul Sănătății spune că nu are bani și a acuzat PSD că pentru pilelele din Guvern PSD are bani de la buget. În acest moment Lia Olguța Vasilescu i-a replicat: „În doi ani și jumătate nu am făcut angajări la ministere. V-am schimbat vreun director, dle Valceanu? Ca sunt pilele dvs. Este o greseala mare de guvernare a noastra, ca v-am lasat toate pilele acolo”.

