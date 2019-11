Lia Olguta Vasilescu, derapaj grav la Antena 3: ”Iohannis se vede deja sef de lagar de reeducare!”

olguta si klaus

Lia Olguta Vasilescu, sefa de campanie a Vioricai Dancila, a lansat un nou atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. Mai exact, Lia Olguta a tinut sa-i dea replica presedintelui la afirmatia facuta de acesta, conform careia el nu este in competitie electorala, ci in razboi cu PSD.

„Eu nu sunt cu PSD in vreo competitie electorala, eu sunt cu PSD in razboi, noi suntem cu PSD in razboi, si asta nu pentru ca noi suntem asa rai, pentru ca ei au fost rai cu romanii. PSD a guvernat impotriva romanilor, PSD a venit la putere cu promisiuni mari si, nici nu a ajuns bine in Palatul Victoria, a inceput sa incerce sa subjuge justitia, sa acapareze marile sisteme publice. PSD a atacat democratia din Romania – este inadmisibil, a fost inadmisibil si rezultatul este cel pe care l-au meritat: au fost inlaturati de la putere”, a spus Iohannis.

Replica Liei Olgutei Vasilescu la declaratia facuta de presedintele Romaniei: ”Iohannis se vede deja sef de lagar”

Fostul ministru al Muncii, a declarat in direct la Antena 3 ca Iohannis daca ar mai castiga inca un mandat ar fi in stare sa bage toti PSD-istii intr-un lagar de concentrare, la reeducare.

”Domnul Klaus, cred deja se si vede sef de lagar de concentrare si toti PSD-istii bagati acolo la reeducare”, a declarat Olguta Vasilescu.

Nu este prima oara cand Lia Olguta Vasilescu incearca sa lege imagine lui Klaus Iohannis si faptul ca este neamt de Holocaust. In contextul, protestelor din strada ale romanilor, atunci cand jandarmii au gazat poporul, Olguta pe atunci aflata la guvernare i-a transmit lui Klaus Iohannis, urmatoarele cuvinte: „ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa ai mult curaj”.

