Lia Olguta Vasilescu, dupa ce a fost amenintata cu DNA: 'Daca esti prost sau te cheama Citu...'

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, reacţionează la atacurile lansate de Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice. Aceasta afirmă că va fi şi mai "guralivă" decât a fost până acum şi va reacţiona rapid la măsurile PNL.

"Plimba niste zvonuri ca s-au furat bani de la buget si e penal si e grup infractional si prostiile lor de habarnisti, pentru a se asigura ca poporul ramane iar inert la masurile de austeritate pe care le pregatesc! Ce bani am furat noi? De unde? Cat? Ce fumezi?

Spune ca deficitul nu poate fi tinut sub 3 la suta anul acesta. Noi am putut, desi in fiecare an minteai tu, apocalipticule, ca va fi mai mare. Banca Mondiala spunea saptamana trecuta ca se poate. Dar daca esti prost sau te cheama Cîțu nu stii cum si nici nu intrebi unii mai destepti ca tine!

Spune ca sunt guraliva. Nu ati vazut nimic pana acum, habarnistilor! Credeti ca nu vom avea reactie cand vedem cum va bateti joc de munca noastra si de toate categoriile sociale? Pregateste-ti blana ca vad ca te mananca!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.